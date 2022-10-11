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Глава МАГАТЭ Гросси провел встречу с Путиным

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Вторник 11 октября 2022 19:18
Глава МАГАТЭ Гросси провел встречу с Путиным Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"Генеральный директор Гросси встретился сегодня с президентом России Путиным в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в Украине", - говорится в сообщении.

На встрече отмечалось срочная необходимость создания охранной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также в МАГАТЭ сообщили, что на прошлой неделе Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Гросси планирует еще раз встретиться с ним позже.

"Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно тяжелые времена вокруг ЗАЭС должна быть установлена защитная зона. Мы не можем позволить себе терять больше времени. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать ядерной аварии", - заявил Гросси.

Российский диктатор во время встречи заявил, что "с удовольствием обсудит все взаимно интересующие вопросы, а может вызывают обеспокоенность".

"Например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады видеть вас", - сказал Путин.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ попытку России присвоить Запорожскую АЭС.

Также Гросси отказался признавать ЗАЭС российским объектом .

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под контроль России". В украинском МИД назвали указ Путина ничтожным .

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