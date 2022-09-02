Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления

Что сказал Гросси по результатам поездки:

На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ;

Миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции увидела все, что хотела увидеть в первую очередь;

На следующей неделе Гросси представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ;

Физическая целостность ЗАЭС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно;

На Запорожской АЭС представители МАГАТЭ оставаться до стабилизации ситуации;

По словам Гросси, ситуация на ЗАЭС не идеальная ситуация, но ее нельзя сравнивать с ЧАЭС;

При осмотре атомной станции экспертов сопровождали представители "Росатома". Россияне запретили общаться со своими военными на ЗАЭС.

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ вчера приехала на Запорожскую АЭС с инспекцией. Несмотря на обстрелы и провокации российских оккупантов участники миссии доехали в Энергодар.

После двух часов пребывания на ней глава организации Рафаэль Гросси заявил, что видел "ключевые вещи", пообещал, что часть участников миссии останется, и поехал обратно в Запорожье.

Позже стало известно, что МАГАТЭ сохранит свое постоянное присутствие на станции, а российские оккупанты во время визита основной миссии не дали ей пообщаться с работниками.

Президент Владимир Зеленский выразил разочарование вчерашним визитом, поскольку договаривался о присутствии украинских и международных журналистов.

Зеленский заявил, что Украина не услышала от МАГАТЭ главного - призыва России демилитаризовать станцию.