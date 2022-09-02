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Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления

Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (iaea.org)
Автор: Дмитрий Браславский

После визита миссии Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую АЭС, ее глава Рафаэль Мариано Гросси дал брифинг для журналистов.

Главные заявления Рафаэля Гросси - в материале РБК-Украина ниже.

Что сказал Гросси по результатам поездки:

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ вчера приехала на Запорожскую АЭС с инспекцией. Несмотря на обстрелы и провокации российских оккупантов участники миссии доехали в Энергодар.

После двух часов пребывания на ней глава организации Рафаэль Гросси заявил, что видел "ключевые вещи", пообещал, что часть участников миссии останется, и поехал обратно в Запорожье.

Позже стало известно, что МАГАТЭ сохранит свое постоянное присутствие на станции, а российские оккупанты во время визита основной миссии не дали ей пообщаться с работниками.

Президент Владимир Зеленский выразил разочарование вчерашним визитом, поскольку договаривался о присутствии украинских и международных журналистов.

Зеленский заявил, что Украина не услышала от МАГАТЭ главного - призыва России демилитаризовать станцию.

Напомним, что вчера состоялся визит миссии Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую АЭС.

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