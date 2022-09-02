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Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви

Фото: Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (iaea.org)
Автор: Дмитро Браславський

Після візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС, її голова Рафаель Маріано Гроссі дав брифінг для журналістів.

Головні заяви Рафаеля Гроссі - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сказав Гроссі за результатами поїздки:

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ вчора приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією. Попри обстріли та провокації російських окупантів учасники місії доїхали в Енергодар.

Після двох годин перебування на ній глава організації Рафаель Гроссі заявив, що бачив "ключові речі", пообіцяв, що частина учасників місії залишиться, і поїхав назад до Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ збереже свою постійну присутність на станції, а російські окупанти під час візиту основної місії не дали їй поспілкуватися з працівниками.

Президент Володимир Зеленський висловив розчарування вчорашнім візитом, оскільки домовлявся про присутність українських та міжнародних журналістів.

Зеленський заявив, що Україна не почула від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію.

Нагадаємо, що вчора відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС.

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