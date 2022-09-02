Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви

Що сказав Гроссі за результатами поїздки:

На Запорізькій АЕС залишаються шестеро представників МАГАТЕ;

Місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції побачила все, що хотіла побачити в першу чергу;

Наступного тижня Гроссі представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ;

Фізична цілісність ЗАЕС порушена, але більшість систем працює задовільно;

На Запорізькій АЕС представники МАГАТЕ залишатимуться до стабілізації ситуації;

За словами Гроссі, ситуація на ЗАЕС не ідеальна ситуація, але її не можна порівнювати з ЧАЕС;

При огляді атомної станції експертів супроводжували представники "Росатому". Росіяни заборонили спілкуватись зі своїми військовими на ЗАЕС.

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ вчора приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією. Попри обстріли та провокації російських окупантів учасники місії доїхали в Енергодар.

Після двох годин перебування на ній глава організації Рафаель Гроссі заявив, що бачив "ключові речі", пообіцяв, що частина учасників місії залишиться, і поїхав назад до Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ збереже свою постійну присутність на станції, а російські окупанти під час візиту основної місії не дали їй поспілкуватися з працівниками.

Президент Володимир Зеленський висловив розчарування вчорашнім візитом, оскільки домовлявся про присутність українських та міжнародних журналістів.

Зеленський заявив, що Україна не почула від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію.