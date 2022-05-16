Глава Луганской ОВА: войска РФ после боя под Боровским отступили. Враг обстрелял несколько городов

Российские войска в Луганской области вступили в бой с военными ВСУ около поселка Боровское и с потерями отступили. Также оккупанты вели атаки в направлении Тошковки. Захватчики в течение суток обстреляли ряд городов, в результате чего были разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая .

"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда", - рассказал он.

Глава ОВА уточнил, что пострадали села Попаснянского общества.

"В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горское и Золотое, а также в самой Тошковке - всего 11, из которых три многоэтажки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье днем ​​зафиксированы попадания в 7 многоэтажек в новых районах Северодонецка, а также біло повреждено здание профессионального училища.

"Из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка", - сообщил Гайдай.

В Днепр был госпитализирован 15-летний подросток, пострадавший в Лисичанске в результате обстрела войсками РФ города.

"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован. Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке", - рассказал глава ОВА.

Последствия российских обстрелов городов Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Потери войск РФ на Донбассе за неделю

Относительно ситуации на фронте на Донбассе он отметил, что всего за неделю в Луганской и Донбассе ВСУ отбили 93 вражеских атаки.

Были уничтожены 1 российский зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники и 1 зенитная установка.

Также наши подразделения ПВО сбили 4 вертолета и 27 беспилотников российских оккупантов.