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Глава Луганської ОВА: війська РФ після бою під Борівським відступили. Ворог обстріляв кілька міст

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Луганська область, Понеділок 16 травня 2022 08:45
Глава Луганської ОВА: війська РФ після бою під Борівським відступили. Ворог обстріляв кілька міст Фото: наслідки ворожого обстрілу в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська в Луганській області вступили в бій з військовими ЗСУ біля селища Борівське і з втратами відступили. Також окупанти вели атаки в напрямку Тошківки. Загарбники протягом доби обстріляли кілька міст, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду", - розповів він.

Глава ОВА уточнив, що постраждали села Попаснянської громади.

" Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці - загалом 11, з яких три багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в неділю вдень зафіксовані попадання в 7 багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, а також було пошкоджено будівлю професійного училища.

"З артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка", - повідомив Гайдай.

До Дніпра був госпіталізований 15-річний підліток, який постраждав у Лисичанську в результаті обстрілу військами РФ міста.

"Чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16:00. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Дев'ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку", - розповів глава ОВА.

Наслідки російських обстрілів міст Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Втрати військ РФ на Донбасі за тиждень

Щодо ситуації на фронті на Донбасі він зазначив, що всього за тиждень в Луганській і Донбасі ЗСУ відбили 93 ворожих атаки.

Були знищені 1 російський зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки та 1 зенітна установка.

Також наші підрозділи ППО збили 4 вертольоти та 27 безпілотників російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що за даними американських аналітиків, війська РФ зосередиться на Битві за Сєвєродонецьк і спробі захоплення всієї Луганської області, а не на виході на адмінкордони Донецької області.

Додамо, що за інформацією The New York Times, розгром окупантів під Білогорівкою Луганської області породжує в РФ відчуття катастрофи.

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