Разгром под Белогоровкой стал катастрофой для россиян, - NYT

Потери войск россии, пытавшихся переправиться через Северский Донец в Луганской области, стали одними из самых масштабных с начала войны. Они порождают в РФ ощущение катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По оценкам, основанным на открытых источниках, в ходе этой провальной для России операции были убиты и ранены более 400 российских военных.

Издание отмечает, что 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии на переправу через Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области, чтобы окружить украинские силы вблизи Рубежного.

Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разбила несколько российских понтонных мостов и уничтожила много войск и техники.

Институт изучения войны отметил, что были убиты или ранены 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники.

Становится все более очевидным, пишет NYT, что осознание катастрофы прорывается в жестко контролируемое кремлем информационное пространство. В том числе и потому, что о провале России на поле боя начинают заявлять пророссийские военные блоггеры. Некоторые из них не сдерживались в критике некомпетентного, по их мнению, руководства.

Если оценки потерь России на Северском Донце окажутся точными, это станет одним из самых масштабных смертельных сражений за всю войну, отмечает издание. При этом оно напомнило о затоплении флагмана российского черноморского флота "Москва".