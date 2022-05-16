Армия РФ сосредоточится на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, - ISW

Российские войска, вероятно, отказались от попыток крупномасштабного окружения подразделений ВСУ от Донецка до Изюма и выхода на административные границы Донецкой области, сконцентрировавшись теперь на битве за Северодонецк.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики согласны с мнением главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, что российское военное командование осознает, что не сможет захватить всю территорию Донецкой области. При этом, очевидно, Кремль полагает, что имеет возможность выйти к админграницам Луганской области.

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области", - говорится в публикации.

Эксперты считают, что оккупанты продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, и таким образом попытаются осуществить более мелкое окружение украинских войск, чем предполагалось ими изначально.

Неудачные попытки захватчиков форсировать реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить операции РФ по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, вместо того, чтобы проводить более широкое окружение по нескольким направлениям, говорят аналитики.

"Российские силы также, вероятно, сокращают продвижение к Славянску из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там", - также отмечается в материале.