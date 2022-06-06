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Глава Курской области РФ рассказал об обстреле приграничного поселка

Фото: утром 6 июня обстреляли Курскую область РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 6 июня, рано утром был обстрелян поселок Теткино Курской области РФ, который находится рядом с границей Украины в северной части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Курской области Российской Федерации Романа Старовойта.

"Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - заявил глава области.

Напомним, в Донецкой области из-за российских обстрелов погибли трое мирных жителей. Два человека получили смертельные ранения в Авдеевке и один в Дружковке. Кроме того, еще у двух человек ранения.

Мы также писали о том, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в ближайшие пять дней российские оккупанты будут равнять область с землей.

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