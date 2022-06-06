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Глава Курської області РФ розповів про обстріл прикордонного селища

Фото: вранці 6 червня обстріляли Курську область РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 6 червня, рано вранці було обстріляно селище Тьоткіне Курської області РФ, яке знаходиться поруч з кордоном України в північній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Курської області Російської Федерації Романа Старовойта.

"Сьогодні рано вранці було знову обстріляне селище Тьоткіне в Глушківському районі. Удари наносилися по мосту і місцевим підприємствам. Інформація про пошкодження і можливих постраждалих уточнюється", - заявив глава області.

Нагадаємо, на Донеччині через російські обстріли загинули троє мирних жителів. Двоє людей отримали смертельні поранення в Авдіївці і один в Дружківці. Крім того, ще у двох людей поранення.

Ми також писали про те, що, за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, в найближчі п'ять днів російські окупанти рівнятимуть область із землею.

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