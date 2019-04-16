Глава Конституционного совета Алжира подал в отставку

Фото: Тайеб Белаиз (casbah-tribune.com)

Соответствующее прошение было подано на имя временного президента страны Абделькадера Бенсалеха

Глава Конституционного совета Алжира Тайеб Белаиз 16 апреля подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Algerie Presse Service.

Соответствующее прошение было подано на имя временного президента страны Абделькадера Бенсалеха.

Белаиз был из числе тех политиков, отставки которого последние недели добивались участники многотысячных акций протеста, которые проходили во многих городах страны. Он успел войти в историю как человек, который принял 2 апреля 2019 года отставку президента Алжира Абдельазиза Бутефлики после 20 лет его нахождения у власти.

Тейиба Бельиза назначили председателем Констутиционного совета 10 февраля текущего года. Он сменил на этом посту Мурада Меделси, который руководил ведомством с 2013 года вплоть до его скоропостижной кончины в возрасте 75 лет 28 января.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генерального штаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

Ранее заявление президента Алжира Абдельазиза Бутефлика о намерении объявить о своей отставке появилось на фоне массовых протестов в стране против против его пятого срока при власти.

Кроме того, 9 апреля парламент Алжира назначил временного президента страны Абделькадера Бенсалеха. На этом посту новый глава североафриканской страны будет находиться в течение 90 последующих дней. За это время Алжир в соответствии с конституцией должен подготовиться к досрочным выборам президента.

Также временный президент Алжира Абделькадера Бенсалеха назначил дату внеочередных выборов. Они состоятся 4 июля.