Голова Конституційної ради Алжиру подав у відставку

Фото: Тайєб Белаиз (casbah-tribune.com)

Відповідне прохання було подане на ім'я тимчасового президента країни Абделькадера Бенсалеха

Голова Конституційної ради Алжиру Тайєб Белаиз 16 квітня подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Algerie Presse Service.

Відповідне прохання було подане на ім'я тимчасового президента країни Абделькадера Бенсалеха.

Белаиз був з числа тих політиків, відставки якого останні тижні домагалися учасники багатотисячних акцій протесту, які проходили в багатьох містах країни. Він встиг увійти в історію як людина, який прийняв 2 квітня 2019 року відставку президента Алжиру Абдельазіза Бутефліки після 20 років його перебування при владі.

Тейиба Бельиза призначили головою Конституційного ради 10 лютого поточного року. Він змінив на цьому посту Мурад Меделсі, який керував відомством з 2013 року аж до раптової смерті у віці 75 років 28 січня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Алжиру Абдельазіза Бутефліка подав у відставку 2 квітня, після того як начальник генерального штабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

Раніше заяву президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка про намір оголосити про свою відставку з'явилося на тлі масових протестів в країні проти його п'ятого терміну при владі.

Крім того, 9 квітня парламент Алжиру призначив тимчасового президента країни Абделькадера Бенсалеха. На цій посаді новий глава північноафриканської країни буде перебувати протягом наступних 90 днів. За цей час Алжир у відповідності з конституцією має підготуватися до дострокових виборів президента.

Також тимчасовий президент Алжиру Абделькадера Бенсалеха призначив дату позачергових виборів. Вони відбудуться 4 липня.