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Глава комитета по обороне в Бундестаге выступила за прямые поставки оружия Украине

Фото: глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Германии следует отказаться от так называемых круговых поставок тяжелых вооружений Украине и начать поставлять такие вооружения напрямую, заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

До этого комитет Бундестага по обороне призвал канцлера как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия в целях помощи Украине. В ней должны принять участие представители правительства, вооруженных сил, промышленности и профсоюзов.

"Мы должны найти в себе мужество признать, что круговые поставки работают не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам", - заявила Штрак-Циммерман.

Напомним, немецкое издание Welt писало, что немецкий канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить поставки.

Ранее стало известно, что Германия передала 80 пикапов для нужд Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что Германия передала артиллерию и запчасти к истребителям МиГ-29.

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