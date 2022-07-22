Глава комітету з оборони в Бундестазі виступила за пряме постачання зброї Україні

До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якомога швидше скликати "Національну конференцію щодо України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ній мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.

"Ми маємо знайти в собі мужність визнати, що кругові постачання працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямого постачання", - заявила Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, німецьке видання Welt писало, що німецький канцлер Олаф Шольц скоротив військову підтримку України, попри обіцянки наростити постачання.

Раніше стало відомо, що Німеччина передала 80 пікапів для потреб Збройних сил України.

До цього повідомлялося, що Німеччина передала артилерію і запчастини до винищувачів МіГ-29.

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