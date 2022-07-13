Артиллерия, машины, запчасти к МиГ-29: Германия опубликовала список военной помощи Украине

Правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Полный список вооружения и оборудования для ВСУ:

Сообщается, что часть анонсированного вооружения Украина получит в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете. В списке военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям МиГ-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и пр.

Как сообщалось, недавно немецкая парламентская группа ХДС/ХСС сообщила о своем желании, чтобы Бундестаг принял решение о краткосрочной поставке 200 транспортных танков типа "Фукс" в Украину.

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