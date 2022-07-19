Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания, - Welt

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Издание отмечает, что Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки, однако судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Впервые Берлин опубликовал список 21 июня, и с тех пор трижды обновлял его. Согласно этим сведениям, Украина за последние три недели получила всего две поставки - 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии.

"Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.