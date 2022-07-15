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Германия передала пикапы для ВСУ: о каком количестве идет речь

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Киев, Пятница 15 июля 2022 16:05
Германия передала пикапы для ВСУ: о каком количестве идет речь Фото: Германия передала пикапы для ВСУ (twitter.com/GermanyinUA)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия передала Украине 80 пикапов для нужд Вооруженных сил. Поставки происходили в течение последних трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства ФРГ в Украине.

"За последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.

Как сообщалось, Бундестаг принял решение о краткосрочной поставке 200 транспортных танков типа "Фукс" в Украину.

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