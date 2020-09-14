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Глава комитета по нацбезопасности выступил за легализацию огнестрелов

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия. В Раде назвали условие.

Об этом глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал он.

Он отметил, что в Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных.

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"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - рассказал Завитневич.

Отметим, РБК-Украина писало, что Арсен Аваков раздал 335 единиц наградного оружия.

Ранее в МВД Украины раскрыли детали подготовки закона о легализации оружия, заявив о готовности к сотрудничеству с международными партнерами по этому вопросу

Напомним, Дмитрий Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции.

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