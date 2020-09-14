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Голова комітету з нацбезпеки виступив за легалізацію вогнепалів

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

В парламентському комітеті з нацбезпеки виступили за легалізацію серед всього населення вогнепальної зброї. У Раді назвали умову.

Про це голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я скажу так: як військова людина я це підтримую. Але потрібно розробити правильну дозвільну систему", - сказав він.

Він зазначив, що в Україні вже скасували нагородну зброю, яку дарували багатьом цивільним. Закон забороняє виділення нагородної зброї всім, крім діючих співробітників поліції і військових.

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"Я, до речі, мисливець, у мене рушниця, і я чітко виконую всі умови для його зберігання та використання. Підтримую легалізацію, наприклад, короткостволів", - розповів Завітневич.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що Арсен Аваков роздав 335 одиниць нагородної зброї.

Раніше в МВС України розкрили деталі підготовки закону про легалізацію зброї, заявивши про готовність до співпраці з міжнародними партнерами з цього питання

Нагадаємо, Дмитро Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції.

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