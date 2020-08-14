Аваков раздал 335 единиц наградного оружия

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Из них 242 были награждены в 2019 году

Министр внутренних дел Арсен Аваков за время президентства Владимира Зеленского раздал 335 единиц огнестрельного оружия. Из них 242 были награждены в прошедшем году, а 93 - в текущем.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос РБК-Украина.

Указано, что с мая 2019 года, когда новый президент вступил в должность, до июня текущего года министр внутренних дел наградил 335 человек ведомственным поощрительным отличием "Огнестрельное оружие".

Офис президента на запрос РБК-Украина сообщил, что Зеленский, в свою очередь, за время своего президентства вообще не раздавал оружия.

"Награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" в запрашиваемый период не осуществлялось", - сказано в ответе.

В Минобороны агентству на вопрос о розданном министрами за год оружии сообщили, что награждать огнестрелом может только глава государства.

"Право награждения "Именным огнестрельным оружием" принадлежит к компетенции президента Украины. Также сообщаю, что в Министерстве обороны Украины отсутствует какая-либо информация о награждении гражданских или служебных лиц отличием президента Украины "Именное огнестрельное оружие", - сказано в ответе на запрос.

Предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко публично вручал огнестрельное оружие, в частности, в ноябре 2015 года наградил пистолетами футболистов и тренеров Сборной Украины по футболу.

МВД отказалось РБК-Украина назвать профессии, имена и фамилии награжденными пистолетами от Авакова. При этом в министерстве уточнили, что все они - граждане Украины, но вести их учет запрещено законодательно.

Сам Арсен Аваков в июле 2016 года публично заявил, что с марта 2014 года раздал более 1 200 единиц огнестрельного оружия. Большинство, по его словам, было подарено военным, правоохранителям и добровольцам.

Также оружие получили около 100 депутатов Верховной рады. Издание "Украинская правда" узнало, что пистолеты от министра получили, в частности, Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Владимир Гройсман, Валерия Гонтарева, Александр Турчинов и Петр Порошенко.

Кроме того, олигарх Игорь Коломойский получил от Авакова в подарок штурмовую винтовку, депутат Олег Ляшко - пистолет-пулемет, а экс-премьер Арсений Яценюк - раритетный пулемет "Максим".

Напомним, Арсен Аваков в течение 2014-2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 - народным депутатам.