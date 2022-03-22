Глава Киевской ОВА пояснил информацию о том, что ВСУ отбросили врага на 70 км

Руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк высказался об обороне и пояснил недавнее заявление военных об отбрасывании войск РФ от украинской столицы на 70 километров.

Тут имеются в виду слова заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича 18 марта о том, что на правом берегу силы оккупантов остановлены почти на 70 км, а полоса внешнего кольца была расширена на 70 км, что делает невозможным его огонь по нашей столице.

Павлюк отметил, что те слова генерала "немного неправильно поняли".

"Речь шла о том, что на 70 км расширили линию обороны. На левом берегу мы расширили линию обороны, там выдвинулись наши войска для того, чтобы противник не мог обстреливать и подойти ближе к Киеву", - пояснил он.