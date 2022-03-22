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Глава Київської ОВА пояснив інформацію про те, що ЗСУ відкинули ворога на 70 км

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 03:47
Глава Київської ОВА пояснив інформацію про те, що ЗСУ відкинули ворога на 70 км Фото: оборона Києва (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк висловився про оборону і пояснив недавню заяву військових про відкидання військ РФ від української столиці на 70 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Павлюка "Радіо Свобода".

Тут маються на увазі слова заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича 18 березня про те, що на правому березі сили окупантів зупинені майже на 70 км, а смуга зовнішнього кільця була розширена на 70 км, що унеможливлює його вогонь по нашій столиці.

Павлюк зазначив, що ті слова генерала "трохи неправильно зрозуміли".

"Йшлося про те, що на 70 км розширили лінію оборони. На лівому березі ми розширили лінію оборони, там висунулися наші війська для того, щоб противник не міг обстрілювати та підійти ближче до Києва", - пояснив він.

Раніше голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів, що Гостомель і Буча зараз тимчасово повністю окуповані військами РФ, і наші військові готуються до контратаки.

А також він зазначив, що хоча сили ворога зупинені під Києвом, армія РФ шукає шляхи для наступу на столицю і збирає нові резерви.

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