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Глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність

Новини » В світі    17.10.2019 - 15:34
Глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність
Ілюстративне фото (wikipedia.orgLohen11)

У Каталонії планують провести новий референдум до 2021 року

Глава регіонального уряду Каталонії Кім Торра заявив про необхідність проведення нового референдуму за незалежність регіону протягом наступних двох років. Про це повідомляє Reuters.

За словами Торры, приговоры, винесені 14 жовтня, не завадять провести новий референдум. Він закликав до розробки конституції для Каталонії навесні 2020 року, яка може відкрити шлях для голосування до закінчення терміну повноважень регіонального парламенту в грудні 2021 року.

"Якщо всі партії і групи зроблять це можливим, ми повинні бути в змозі завершити цей законодавчий термін шляхом підтвердження незалежності. Ми ще повернемося до урни для голосування з питання самовизначення", - повідомив Торра.

Нагадаємо, у 2017 році в Каталонії була зроблена спроба організації референдуму про незалежність регіону. У понеділок, 14 жовтня, Верховний суд Іспанії засудив 12 лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років ув'язнення. Після цього в регіоні почалися що акції протесту, які переросли у заворушення. Під час зіткнень демонстрантів обстріляли вертоліт і кидали в поліцію "коктейлі Молотова".

В результаті зіткнень іспанська поліція затримала 20 осіб. Повідомлялося, що в ході протестів постраждали щонайменше 53 людини.

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