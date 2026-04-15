Глава ізраїльської розвідки озвучив подальший план щодо Ірану

Ізраїльська розвідка ("Моссад") докладе більше зусиль для повалення іранського режиму, незважаючи на паралельні зусилля США і Тегерана домовиться про мир.
Про це заявив глава "Моссада" Девід Барнеа, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомив Барнеа, Ізраїль не очікував, що його спільні зі США бомбардування іранських цілей покладуть край 47-річному режиму, керованому клерикалами. Однак Ізраїль не збирається на цьому зупинятися і чекає повної зміни влади в Ірані.
"Наша місія ще не завершена", - сказав він у своїй промові у вівторок.
"Наше зобов'язання буде виконано тільки після того, як цей екстремістський режим буде замінено. Цей режим, який прагне до нашого знищення, має зникнути зі світу", - додав глава "Моссаду".
При цьому він не уточнив, що може зробити ізраїльська розвідка. Видання зазначає, що хоча Тель-Авів роками проводить таємні операції в Ірані, "Моссад" рідко прямо заявляє, що прагне до зміни режиму.
Bloomberg пише, що коментарі Барнеа свідчать про те, що ізраїльтяни все ще бачать серйозну загрозу з боку Ірану, незважаючи на шкоду, завдану його військовому потенціалу майже п'ятитижневою кампанією спільно зі США.
Хоча днями прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що повітряні удари по Ірану забезпечили усунення двох "екзистенціальних загроз" - балістичних ракет і ядерної зброї.
Зазначається, що подібна заява глави "Моссаду" може посилити напругу між офіційними особами США та Ірану, які прагнуть подовжити вже досягнуте припинення вогню і дійти угоди.
Глава ізраїльської розвідки Девід Барнеа має піти у відставку в червні. Минулого тижня газета The New York Times повідомила, що під час закритих переговорів у Білому домі в січні він припустив, що його відомство зможе "активізувати іранську опозицію, спровокувавши заворушення та інші акти повстання, які можуть навіть призвести до краху уряду Ірану".
Єхіель Лейтер, посол Ізраїлю в США і учасник цих переговорів у Білому домі, назвав внутрішню революцію в Ірані все ще можливою.
"Моссад вважав, що, як ми бачили в січні - сотні тисяч і мільйони людей повстають - потенціал для того, щоб це сталося знову, зараз ще більший", - сказав Лейтер CBS News у неділю.
"Ми все ще вважаємо, що могли б - це може статися протягом кількох місяців. Але немає жодної гарантії", - зазначив він.
Нагадаємо, днями ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану наразі триває, проте Тель-Авів уже має історичні досягнення у протистоянні іранській загрозі.
Тим часом США, які разом з Ізраїлем розпочали операцію в Ірані, перебувають у стадії припинення вогню з Тегераном, намагаючись дійти до угоди шляхом переговорів.
Перший раунд переговорів США та Ірану відбувся днями в Пакистані, однак згоди сторони так і не дійшли - Тегеран не має наміру відмовлятися від ядерної програми, що є головним каменем спотикання.
Крім цього, Ізраїль погодився на переговори з Ліваном, щоб припинити атаки по "Хезболлі", на чому наполягав Вашингтон.