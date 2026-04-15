Глава израильской разведки озвучил дальнейший план насчет Ирана

Цели еще не достигнуты

Как сообщил Барнеа, Израиль не ожидал, что его совместные со США бомбардировки иранских целей положат конец 47-летнему режиму, управляемому клерикалами. Однако Израиль не собирается на этом останавливаться и ждет полной смены власти в Иране.

"Наша миссия еще не завершена", - сказал он в своей речи во вторник.

"Наше обязательство будет выполнено только после того, как этот экстремистский режим будет заменен. Этот режим, стремящийся к нашему уничтожению, должен исчезнуть из мира", - добавил глава "Моссада"..

При этом он не уточнил, что может сделать израильская разведка. Издание отмечает, что хотя Тель-Авив годами проводит тайные операции в Иране, "Моссад" редко прямо заявляет, что стремится к изменению режима.

Bloomberg пишет, что комментарии Барнеа свидетельствуют о том, что израильтяне все еще видят серьезную угрозу со стороны Ирана, несмотря на ущерб, нанесенный его военному потенциалу почти пятинедельной кампанией совместно со США.

Хотя на днях премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что воздушные удары по Ирану обеспечили устранение двух "экзистенциальных угроз" - баллистических ракет и ядерного оружия.

Отмечается, что подобное заявление главы "Моссада" может усилить напряжение между официальными лицами США и Ирана, которые стремятся продлить уже достигнутое прекращение огня и прийти к сделке.

"Моссад" рассчитывал на свержение режима Ирана путем беспорядков

Глава израильской разведки Дэвид Барнеа должен уйти в отставку в июне. На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что во время закрытых переговоров в Белом доме в январе он предположил, что его ведомство сможет "активизировать иранскую оппозицию, спровоцировав беспорядки и другие акты восстания, которые могут даже привести к краху правительства Ирана".

Ехиэль Лейтер, посол Израиля в США и участник этих переговоров в Белом доме, назвал внутреннюю революцию в Иране все еще возможной.

"Моссад считал, что, как мы видели в январе – сотни тысяч и миллионы людей восстают – потенциал для того, чтобы это произошло снова, сейчас еще больше", – сказал Лейтер CBS News в воскресенье.

"Мы все еще считаем, что могли бы - это может произойти в течение нескольких месяцев. Но нет никакой гарантии", - отметил он.