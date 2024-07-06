Глава израильской разведки в Катаре договаривался о прекращении огня с ХАМАС, - Bloomberg

В Катаре израильская делегация во главе с главой Моссада Дэвидом Барни завершила переговоры по заключению соглашения с ХАМАС о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство со ссылкой на знакомый с переговорами источник пишет, что результат пока неизвестен, однако процесс будет продолжаться.

По информации Bloomberg, Барни должен был встретиться с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

Глава разведки совершил поездку после того, как Израиль получил новое предложение от ХАМАС, которое может привести к освобождению некоторых удерживаемых в Газе заложников и паузе в войне.

Кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсудил последнее предложение ХАМАС в четверг. Затем он провел 30-минутный разговор с президентом США Джо Байденом.

Новое предложение ХАМАС

Представитель ХАМАС, пожелавший остаться неназванным, заявил, что группировка придерживается давних требований, включая отступление израильских войск и возвращение перемещенных гражданских лиц в свои дома в секторе Газа. Однако новое предложение не настаивает на полном выводе израильских войск на начальном этапе, сообщает Bloomberg со ссылкой на израильский 13-й канал.

Агентство отмечает, что Байдену не удалось достичь согласия по поводу своего плана, отчасти потому, что ХАМАС настаивал на окончательном выводе израильских солдат из Сектора Газа.

Израиль сопротивляется этому, заявляя, что военные не прекратят свою кампанию, пока ХАМАС не будет искоренен как военная и правящая организация. Нетаньяху поддержал идею временного прекращения огня, возможно, на несколько недель, как способа освобождения заложников, захваченных 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали юг страны и спровоцировали конфликт.