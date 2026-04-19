Глава "Хезболли" заявив про готовність до перемир'я, але поставив Ізраїлю умови

Святкуючи перемир'я, лідер ліванських бойовиків Наїм Касем заявив, що "Хезболла" триматиме своїх бійців напоготові. Він перерахував п'ять умов для продовження миру з Ізраїлем, багато з яких повторюють давні вимоги угруповання, які важко виконати.

Умови Кассема включали "постійне припинення" ізраїльських атак на ліванські цілі та повне виведення військ Ізраїлю. NYT наголошує. що це буде складне завдання.

Нагадується, що минулого місяця "Хезболла" напала на Ізраїль на підтримку Ірану. Єруасалим відповів масштабним наземним вторгненням на південь Лівану, охопив бойовиків і дав зрозуміти, що його сили окупують значну частину території навіть після завершення нинішнього конфлікту.

Хоча Касем заявив, що "Хезболла" залишатиметься військово готовою до будь-яких порушень Ізраїлем угоди про припинення вогню, у четвер Державний департамент США заявив, що в рамках угоди про припинення вогню Ліван та Ізраїль повторили позицію, що група, яка також є політичною партією, не повинна носити зброю.

Однак роззброєння "Хезболли" було довгоочікуваною метою. Ліванський уряд не має прямого контролю над цими бойовиками, що чинять опір здачі зброї та вважаються потужнішими за армію країни.

Після того, як чергове припинення вогню за посередництва США поклало край попередньому конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою у 2024 році, Ізраїль мав вийти з Лівану, а Хезболла мала роззброїтися. Ні того, ні іншого не сталося.

"Припинення вогню не може бути одностороннім; його повинні дотримуватися обидві сторони", - сказав лідер "Хезболли"

Він додав, що угрупування не погодиться на "повторення 15 місяців терпіння перед обличчям ізраїльської агресії, чекаючи на дипломатію, яка нічого не дала".

Кассем також зазначив, що мир залежатиме від повернення сотень тисяч ліванців, які були вигнані з дому через конфлікт. Але подальша присутність Ізраїлю може продовжити їхнє переміщення.

За даними ліванської влади, в останній війні загинуло близько 2300 ліванців. Також, за даними ізраїльської влади, загинуло щонайменше 13 ізраїльських солдатів та двоє мирних жителів.