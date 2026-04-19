Глава "Хезболлы" заявил о готовности к перемирию, но поставил Израилю условия

Празднуя перемирие, лидер ливанских боевиков Наим Касем заявил, что "Хезболла" будет держать своих бойцов наготове. Он перечислил пять условий для продолжения мира с Израилем, многие из которых повторяют давние требования группировки, которые трудно выполнить.

Условия Кассема включали "постоянное прекращение" израильских атак на ливанские цели и полный вывод войск Израиля. NYT отмечает. что это будет сложная задача.

Напоминается, что в прошлом месяце "Хезболла" напала на Израиль в поддержку Ирана. Иеруасалим ответил масштабным наземным вторжением на юг Ливана, охватил боевиков и дал понять, что его силы оккупируют значительную часть территории даже после завершения нынешнего конфликта.

Хотя Касем заявил, что "Хезболла" будет оставаться военно готовой к любым нарушениям Израилем соглашения о прекращении огня, в четверг Государственный департамент США заявил, что в рамках соглашения о прекращении огня Ливан и Израиль повторили позицию, что группа, которая также является политической партией, не должна носить оружие.

Однако разоружение "Хезболлы" было долгожданной целью. Ливанское правительство не имеет прямого контроля над этими боевиками, которые сопротивляются сдаче оружия и считаются мощнее армии страны.

После того, как очередное прекращение огня при посредничестве США положило конец предыдущему конфликту между Израилем и Хезболлой в 2024 году, Израиль должен был выйти из Ливана, а Хезболла должна была разоружиться. Ни того, ни другого не произошло.

"Прекращение огня не может быть односторонним; его должны соблюдать обе стороны", - сказал лидер "Хезболлы"

Он добавил, что группировка не согласится на "повторение 15 месяцев терпения перед лицом израильской агрессии, ожидая дипломатии, которая ничего не дала".

Кассем также отметил, что мир будет зависеть от возвращения сотен тысяч ливанцев, которые были изгнаны из дома из-за конфликта. Но дальнейшее присутствие Израиля может продолжить их перемещение.

По данным ливанских властей, в последней войне погибло около 2300 ливанцев. Также, по данным израильских властей, погибло по меньшей мере 13 израильских солдат и двое мирных жителей.