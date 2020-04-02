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Глава Госпогранслужбы выступил против карантина

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 08:18
Глава Госпогранслужбы выступил против карантина
Фото: Сергей Дейнеко (facebook com)

Вместе с тем, Дейнеко за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

На уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше".

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Отметим, новый министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал усиление карантинных мероприятий в Украине. Руководитель Минздрава отмечал, что новые ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации украинцев.

Также РБК-Украина писало, что городской совет Днепра решил ужесточить карантин в городе. В Днепре с пятницы будут закрыты все парки, а также вводится запрет на ремонт в многоквартирных домах.

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