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Минздрав анонсировал ужесточение карантина в Украине

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 15:04
Минздрав анонсировал ужесточение карантина в Украине
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал усиление карантинных мер в Украине, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По словам Степанова, решение об усилении карантина было принято сегодня на заседании правительства с доработкой до 2 апреля. Новые ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил он.

Напомним, ранее Минздрав ослабил карантинные меры и позволил работать продуктовым рынкам. Однако работа продуктовых рынков разрешается только при определенных условиях, таких как дистанция между магазинами и покупателями, наличие средств защиты и соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Также РБК-Украина писало, что городской совет Днепра решил ужесточить карантин в городе. В Днепре с пятницы будут закрыты все парки, а также вводится запрет на ремонт в многоквартирных домах.

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