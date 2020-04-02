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Голова Держприкордонслужби виступив проти карантину

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 08:18
Голова Держприкордонслужби виступив проти карантину
Фото: Сергей Дейнеко (facebook com)

Разом з тим, Дейнеко за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. Про це Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

На уточнююче питання про те, чи треба було не вводити загальний карантин, а примусово відправляти на обсервацію всіх, хто прибув з-за кордону, він відповів: "Звичайно, це було б краще".

"Але об'єктивно дивіться: у нас з 13 березня в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб. Скажіть, де можна розмістити на обсервацію таку кількість людей?", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Зазначимо, новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував посилення карантинних заходів в Україні. Керівник МОЗ зазначав, що нові обмеження стосуватимуться транспорту, самоізоляції та обсервації українців.

Також РБК-Україна писало, що міська рада Дніпра вирішила посилити карантин у місті. У Дніпрі з п'ятниці будуть закриті всі парки, а також вводиться заборона на ремонт у багатоквартирних будинках.

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