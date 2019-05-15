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Кабин создал комиссию по реорганизации ГФС

Новости » Экономика    15.05.2019 - 14:26
Кабин создал комиссию по реорганизации ГФС
Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Отчет комиссии представят в трехмесячный срок

Кабинет министров принял решение о создании комиссии по реорганизации Государственной фискальной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с законодательством реорганизация или ликвидация министерств, других центральных органов исполнительной власти осуществляется, в частности, путем реорганизации.

В связи с указанным Кабинет министров одобрил:

  • образовать комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы;
  • утвердить председателем комиссии по реорганизации Александра Власова - и.в. главы ГФС Украины;
  • поручить главе указанной комиссии: утвердить ее персональный состав, осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией ГФС и в трехмесячный срок проинформировать правительство о результатах проведенной работы.

"Создание комиссии позволит провесит мероприятия, необходимые для завершения комплексной реформы Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 апреля 2014 года №85 о предельной численности органов центральных органов исполнительной власти. Постановлением установлена такая предельная численность: аппарат Государственной налоговой службы - 1 628 человек; территориальных органов ГНС - 28 752 человек. В то же время, в Государственной фискальной службе (ГФС) остаются работать: в аппарате ГФС - 498 человек, в территориальных органах - 10 300 человек.

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