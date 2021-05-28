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Глава фискальной службы: по результатам обысков в Киеве расследуется 9 уголовных производств

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Киев, Пятница 28 мая 2021 13:27
Глава фискальной службы: по результатам обысков в Киеве расследуется 9 уголовных производств Фото: Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В настоящее время Государственная фискальная служба (ГФС) расследует 9 уголовных производств, которые объединены единственным предметом - преступным хищением средств бюджета г. Киев.

Об этом сообщил глава фискальной службы Вадим Мельник во время пресс-брифинга в пятницу, 28 мая.

Указанные уголовные производства расследуются по фактам: уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и хищения государственного имущества.

"По данным статьям УКУ правонарушителям грозят серьезные наказания. Например, максимальная санкция статьи 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества", - отметил Вадим Мельник.

По его словам, в этих делах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделяются средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах общины Киева.

Суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе следствия, следующие:

  • "Киевский метрополитен" - 9 млн грн;
  • "Киевгорсвет" - 12 млн грн;
  • "Киевзеленстрой" - 40 млн грн;
  • "Киевавтодормост" - 30 млн грн;
  • "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" - 9 млн грн;
  • "Киевпастранс" - 40 млн грн;
  • "Киевавтодор" - 18,6 млн грн.

Кроме 40 обысков, которые проводились с 11 по 27 мая, в уголовных производствах осуществляют и другие следственные действия, сообщил Вадим Мельник. В частности:

  • проведено 53 допроса должностных лиц и служащих коммунальных и коммерческих предприятий с признаками фиктивности;
  • проведено 6 экспертиз, в том числе судебно-экономических и строительных-технических;
  • у 13 человек, причастных к преступной деятельности, отобраны образцы почерка для проведения экспертиз;
  • о подозрении в настоящее время сообщено 4 человек;
  • наложено 9 арестов на денежные средства, имущество, печати и документы, которые изъяты во время обысков у предприятий-фигурантов.

Мельник отметил, что в рамках расследованных уголовных производств целью ГФС являются: прекращение преступной деятельности, возмещение убытков и привлечение виновных к ответственности.

В то же время глава ГФС сообщил, что сегодня у правоохранительных органов никаких претензий к мэру Киева Виталию Кличко - нет. Также Кличко не проходит по вышеупомянутым делам в качестве свидетеля, и его не вызывали на допросы.

Напомним, ранее председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что в обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.

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