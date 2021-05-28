RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голова ДФС назвав дати ліквідації відомства та початку роботи Бюро економічної безпеки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня 2021 року. На наступний день після цього Державна фіскальна служба (ДФС) припинить своє існування.

Про це в п'ятницю, 28 травня, в ході брифінгу повідомив глава ДФС Вадим Мельник.

"25 вересня - це дата, коли БЕБ повинен почати роботу і на наступний день після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав він.

Мельник уточнив, що очолюване ним відомство вже знаходиться в процесі ліквідації. За його словами, він планує висунути свою кандидатуру на посаду голови БЕБ

"Вважаю себе фахівцем у сфері забезпечення економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому напрямку", - додав глава ДФС.

Нагадаємо, влітку 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про плани ліквідувати ДФС. За його словами, скасування відомства є однією з умов отримання другого траншу мікрофінансової допомоги для країни.

Зазначимо, у травні 2019 року Кабмін створив комісію з реорганізації ГФС.

Крім того, в матеріалі РБК-Україна повідомлялося, чим займається ДФС і хто її очолює.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДФСВадим Мельник