Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Ликвидация ГФС фактически является условием для второго транша от ЕС

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в мае прошлого года Кабмин создал комиссию по реорганизации ГФС.

Кроме того, в материале РБК-Украина сообщалось, чем занимается ГФС и кто ее возглавляет.