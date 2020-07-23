ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года

Четверг 23 июля 2020 21:27
Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Ликвидация ГФС фактически является условием для второго транша от ЕС

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в мае прошлого года Кабмин создал комиссию по реорганизации ГФС.

Кроме того, в материале РБК-Украина сообщалось, чем занимается ГФС и кто ее возглавляет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГФСДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь