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ГФС проводит обыски в помещениях "Киевпастранс"

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Киев, Четверг 13 мая 2021 18:19
ГФС проводит обыски в помещениях "Киевпастранс" Фото: ГФС проводит обыски в помещениях "Киевпастранс" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба (ГФС) проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия.

Об этом ГФС сообщила в Facebook.

По материалам ГУ ГФС в г. Киеве Офис генерального прокурора начал досудебное расследование в отношении должностных лиц КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По версии следствия, должностные КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками риска и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, которые были выделены на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г. Киев. Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия проходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

"Я уже неоднократно заявлял, что пристальное внимание ГФС будет уделять махинациям в сфере обновления и строительства инфраструктуры, что является одним из приоритетов экономической политики Украины по состоянию на сегодня. Цель наших действий в этом направлении - повышение эффективности использования бюджетных средств для модернизации инфраструктуры и противодействие возможным злоупотреблениям", - отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Напомним, ранее прокуратура совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы пришли с обысками в коммунальное предприятие "Киевский метрополитен". Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов при строительстве нескольких станций.

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