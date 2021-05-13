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В Офисе президента ответили на заявление Кличко о политическом давлении

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Киев, Четверг 13 мая 2021 18:37
В Офисе президента ответили на заявление Кличко о политическом давлении Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Офисе президента отреагировали на заявление мэра Киева Виталия Кличко о политическом давлении на местное самоуправление со стороны власти. Подобные обвинения у президента считают преувеличенными.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

"Давайте откровенно. "Политические репрессии", "силовое давление", "власть расправляемся с оппонентами" - все это классика, как только начинаются вопросы по сути. На самом деле, и близко нет никакой политики и выборов, кстати, тоже нет. Но есть городская конкретика. Качество столичной жизни", - заявил Подоляк.

По его мнению, когда обсуждается Киев, речь должна идти только о конкретных вещах.

"Удобно ли пользоваться городом, чувствуется ли, что есть действительно хорошие сервисы и действительно качественная работа городской власти. Все, точка. Только конкретика. Удобно/не удобно", - считает советник ОП.

Подоляк считает, что Киев сейчас проблемный. Поэтому правоохранители начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса.

"Поэтому абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия умышленной "политической атакой". Более того, если муниципальная власть хорошо менеджирует хозяйственные вопросы, у неё нет времени на бесконечные медийные спекуляции", - заявил Подоляк.

Кроме того, он отмечает, что прокуратурой были выявлены махинации на десятки миллионов гривен, за что ответственные чиновники должны будут понести ответственность.

Напомним, за последние два дня обыски прошли в ряде предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА). В частности, правоохранители посетили "Киевзеленбуд", КП "Спецжилфонд", "Киевавтодор", "Киевский институт земельных отношений", "Киевгорсвет", департаменты земельных ресурсов и социальной политики, а также дом у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии "УДАР".

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

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