Глава ФБР планирует осенью посетить Россию, - Politico

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Каш Пател планирует осенью совершить визит в Россию. Если поездка состоится, она станет первой для действующего главы американского правоохранительного ведомства более десяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.

По информации двух собеседников издания, знакомых с подготовкой поездки, Пател предварительно должен посетить Москву и Санкт-Петербург 14-15 октября. В то же время в Politico отмечают, что график еще может измениться.

Ожидается, что американского чиновника будет принимать российская ФСБ. Пока неизвестно, предусмотрена ли встреча Патела с российским диктатором Владимиром Путиным или другими чиновниками Кремля. Также не раскрывается повестка дня возможных переговоров.

Как отмечает Politico, такой визит станет исключительным событием на фоне резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ведь после 2022 г. высокопоставленные представители администрации США практически не посещали РФ, хотя американское посольство в Москве продолжало работать.

Крайний визит главы ФБР в Россию

Последним директором ФБР, побывавшим в России, был Роберт Мюллер - он посетил страну в 2013 году, еще до оккупации Крыма. Впоследствии именно Мюллер возглавил расследование возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года и вероятных связей с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Сам Пател является давним критиком этого расследования и неоднократно называл его "мистификацией о русском заговоре" ("Russiagate hoax"). Он также уже привлекал внимание из-за ряда необычных заграничных поездок в должности директора ФБР, которые стали предметом интереса Конгресса США.

В ФБР отказались комментировать информацию о возможном визите директора бюро в Россию.