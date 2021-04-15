Глава Евросовета подтвердил участие в саммите Крымской платформы

Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы. Он принял приглашение украинской стороны.
Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета по итогам разговора Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сообщается, что во время разговора он повторил призыв к России соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения военных. А также подчеркнул полную поддержку ЕС усилий в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.
Также сообщается, что министры иностранных дел ЕС обменяются мнениями по Украине в понедельник, 19 апреля. Они также проведут неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Мишель еще раз поблагодарил Зеленского за приглашение на саммит Крымской платформы, запланированный на 23 августа.
"Президент Мишель с нетерпением ждет возможности принять участие", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с нарушением протокола отклонила приглашение Зеленского посетить страну на празднование 30-летия независимости и для участия в первом саммите Крымской платформы.
Также сообщалось, что более десяти стран поддержали Крымскую платформу по деоккупации полуострова.