Глава Евросовета подтвердил участие в саммите Крымской платформы

Сообщается, что во время разговора он повторил призыв к России соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения военных. А также подчеркнул полную поддержку ЕС усилий в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

Также сообщается, что министры иностранных дел ЕС обменяются мнениями по Украине в понедельник, 19 апреля. Они также проведут неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Мишель еще раз поблагодарил Зеленского за приглашение на саммит Крымской платформы, запланированный на 23 августа.

"Президент Мишель с нетерпением ждет возможности принять участие", - говорится в сообщении.