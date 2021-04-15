UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава Евросовета подтвердил участие в саммите Крымской платформы

Автор: РБК-Украина

Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы. Он принял приглашение украинской стороны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета по итогам разговора Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщается, что во время разговора он повторил призыв к России соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения военных. А также подчеркнул полную поддержку ЕС усилий в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

Также сообщается, что министры иностранных дел ЕС обменяются мнениями по Украине в понедельник, 19 апреля. Они также проведут неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Мишель еще раз поблагодарил Зеленского за приглашение на саммит Крымской платформы, запланированный на 23 августа.

"Президент Мишель с нетерпением ждет возможности принять участие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с нарушением протокола отклонила приглашение Зеленского посетить страну на празднование 30-летия независимости и для участия в первом саммите Крымской платформы.

Также сообщалось, что более десяти стран поддержали Крымскую платформу по деоккупации полуострова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КрымсаммитШарль Мишель
Читайте также
В Крыму еще больше урезают подачи воды. Алушта будет получать по 5 часов в день
Прогноз погоды