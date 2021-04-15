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Глава ЕК отклонила приглашение в Украину, ее обвинили в нарушении протокола, - Politico

Новина українською → Брюссель, Четверг 15 апреля 2021 14:35
Глава ЕК отклонила приглашение в Украину, ее обвинили в нарушении протокола, - Politico Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну на празднование 30-летия независимости и для участие в первом саммите Крымской платформы. При этом она нарушила протокол.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Сообщается, что фон дер Ляйен нарушила протокол, потребовав от главы своего кабинета Бьорна Зайберта ответа на официальное приглашение Зеленского. Зайберт отправил ответ под собственной подписью, чтобы отклонить приглашение и выразить сожаление, а не от имени президента Еврокомиссии, как это принято в протоколе.

Издание пишет, что отказ фон дер Ляйен от визита в Украину вызывают сомнения насчет ее решимости поддержать Киев на фоне стягивания российских войск. Кроме того, удивление вызывала и причина - якобы слишком загруженная повестка дня. Politico отмечает, что мероприятия в Киеве запланированы на 23 и 24 августа, а в это время, как правило, Брюссель и институты ЕС находятся на летних каникулах.

"К сожалению, президент не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно напряженной повестки дня в рассматриваемые дни. Заранее благодарю за понимание", - написал Зайберт в письме от 7 апреля.

При этом официальный представитель комиссии Эрик Мамер отказался комментировать письмо.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский пригласил президента США Джо Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости.

А после первого разговора лидеров обеих стран глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден ждет возможности снова посетить Украину.

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