Украина пригласила Испанию принять участие в саммите Крымской платформы
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником председателя правительства Испании Эммой Апариси. Он пригласил испанскую сторону принять участие в Крымской платформе.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Стороны обсудили обострение ситуации безопасности на востоке Украины и наращивание активности российских войск на границах.
Жовква выразил надежду, что испанская сторона примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы на максимально высоком правительственном уровне.
Отметим, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Он должен пройти в Киеве. Сейчас эту инициативу уже поддержали более десяти стран мира.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные направления работы Крымской платформы.
Напомним, саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в канун тридцатой годовщины независимости Украины.
Кроме того, президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.