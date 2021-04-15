Глава Євроради підтвердив участь у саміті Кримської платформи

Повідомляється, що під час розмови він повторив заклик до Росії дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ щодо прозорості пересування військових. А також підкреслив повну підтримку ЄС зусиль у нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Також повідомляється, що міністри закордонних справ ЄС обміняються думками щодо України в понеділок, 19 квітня. Вони також проведуть неформальний обмін думками з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Мішель ще раз подякував Зеленському за запрошення на саміт Кримської платформи, запланований на 23 серпня.

"Президент Мішель з нетерпінням чекає можливості взяти участь", - йдеться в повідомленні.