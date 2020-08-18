Глава Євроради обговорив з Путіним ситуацію в Білорусі

Фото: Шарль Мішель (flickr.com/eu2017ee)

За словами Шарля Мішеля, мирний діалог допоможе вирішити ситуацію в Білорусі

Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі. За його словами, мирний і інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі.

Про це написав Мішель в Twitter.

"Я тільки що обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Росії Путіним. Тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі", - повідомив глава Євроради.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також російський лідер підняв це питання в розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відзначимо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Олександра Лукашенка припинити насильство.