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Глава Євроради обговорив з Путіним ситуацію в Білорусі

Вівторок 18 серпня 2020 15:46
Глава Євроради обговорив з Путіним ситуацію в Білорусі
Фото: Шарль Мішель (flickr.com/eu2017ee)
Автор: РБК-Україна

За словами Шарля Мішеля, мирний діалог допоможе вирішити ситуацію в Білорусі

Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі. За його словами, мирний і інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі.

Про це написав Мішель в Twitter.

"Я тільки що обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Росії Путіним. Тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі", - повідомив глава Євроради.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також російський лідер підняв це питання в розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відзначимо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Олександра Лукашенка припинити насильство.

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