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Глава Евросовета о действиях РФ в Украине: История не забудет военных преступлений

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Бородянка, Среда 20 апреля 2022 15:21
Глава Евросовета о действиях РФ в Украине: История не забудет военных преступлений Фото: Шарль Мишель посетил Бородянку (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Наталья Юрченко

Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку в Киевской области. Он заявил, что военные преступления России не будут забыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в Twitter.

"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военных преступлений, которые были совершены. Не может быть мира без справедливости", - заявил глава Евросовета.

Напомним, что 20 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев.

Также отметим, что ранее Бородянку посетили президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии.

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