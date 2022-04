Глава Европейского совета прибыл в Киев

"Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", - написал он, добавив фото со столичного вокзала, где со встречающих его лиц заметен посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc