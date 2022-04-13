"Здесь проявилась темная сторона человечества". Президенты стран Балтии и Польши посетили Бородянку
Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс в рамках своего визита в Украину посетили Бородянку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Литвы Гинатаса Науседы в Twitter.
"Сегодня посетил Бородянку. Именно здесь проявилась темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными", - написал он.
Науседа подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности на международном уровне.
В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина заслуживает масштабных усилий по восстановлению, подобно плану Маршалла.
"Ирпень, Бородянка несут на себе свежие шрамы российского разрушения. Искривленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает масштабных усилий по восстановлению, подобно плану Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Время планировать - сейчас", - написал он в Twitter.
Фото: визит президентов стран Балтии и Польши в Бородянку (twitter.com/GitanasNaused)
Ранее сообщалось, что президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием".
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