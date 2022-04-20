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Глава Євроради про дії РФ в Україні: Історія не забуде військових злочинів

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Бородянка, Середа 20 квітня 2022 15:21
Глава Євроради про дії РФ в Україні: Історія не забуде військових злочинів Фото: Шарль Мішель відвідав Бородянку (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відвідав звільнену від російських окупантів Бородянку в Київській області. Він заявив, що військові злочини Росії не будуть забуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля в Twitter.

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - заявив глава Євроради.

Нагадаємо, що 20 квітня голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва.

Також відзначимо, що раніше Бородянку відвідали президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії.

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