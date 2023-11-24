Глава Євроради зустрінеться з Орбаном на тлі погроз блокувати допомогу Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель, вирушить до Угорщини 27 листопада для зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря президента Європейської ради Катерини Кейсінг.
"У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради", - пише Кейсінг.
Відносини між країнами загострились у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. Це, зі свого боку, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах "нацменшин в Закарпатті".
Зокрема з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію нашої країни, прем'єр-міністр Орбан займає відверто проросійську позицію й неодноразово робив заяви для дискредитації України.
Погрози Орбана заблокувати допомогу Україні
У листі, адресованому голові Європейської ради, Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Зокрема він планує перешкодити вступу країни до самого ЄС й ухваленню подальших санкцій проти Росії.
На наступний день, 23 листопада, Єврокомісія затвердила авансові виплати Угорщині у розмірі 900 млн євро, які були "заморожені" через побоювання з приводу корупції та відмови від демократичних стримувань під керівництвом Орбана. Таким чином Європейський союз намагається здолати вето Будапешта на допомогу Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.