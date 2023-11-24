Глава Євроради зустрінеться з Орбаном на тлі погроз блокувати допомогу Україні

"У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради", - пише Кейсінг.

Відносини між Україною та Угорщиною

Відносини між країнами загострились у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. Це, зі свого боку, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах "нацменшин в Закарпатті".

Зокрема з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію нашої країни, прем'єр-міністр Орбан займає відверто проросійську позицію й неодноразово робив заяви для дискредитації України.

Погрози Орбана заблокувати допомогу Україні

У листі, адресованому голові Європейської ради, Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Зокрема він планує перешкодити вступу країни до самого ЄС й ухваленню подальших санкцій проти Росії.

На наступний день, 23 листопада, Єврокомісія затвердила авансові виплати Угорщині у розмірі 900 млн євро, які були "заморожені" через побоювання з приводу корупції та відмови від демократичних стримувань під керівництвом Орбана. Таким чином Європейський союз намагається здолати вето Будапешта на допомогу Україні.