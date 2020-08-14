Глава Еврокомиссии выступила за санкции против Беларуси

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение дополнительных санкций против Беларуси за непрозрачные выборы и разгон протестов. Решение об этом могут принять уже сегодня.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

По ее словам, Европе нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или права человека в Беларуси.

"Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав людей в Беларуси на основные свободы и демократию", - добавила она.

Напомним, ранее Reuters писал, что Европейский союз может ввести новые санкции против Беларуси уже в конце августа, а Германия, Австрия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций.

Отметим, накануне лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Беларуси; кроме того, они призвали остановить насилие, а также выдвинули действующей власти несколько условий.