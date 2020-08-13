ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Польша и страны Балтии предлагают посредничество для урегулирования в Беларуси

Минск, Четверг 13 августа 2020 18:33
Польша и страны Балтии предлагают посредничество для урегулирования в Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com SputnikPolskaOfficial)
Автор: РБК-Украина

Белорусским властям выдвинули несколько условий

Лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предлагают свое посредничество для урегулирования ситуации в Беларуси. Они также призывают остановить насилие.

Совместное заявление опубликовано на сайте президента Польши.

В обращении подчеркивается, что ближайшие соседи Беларуси в регионе заинтересованы в стабильной, демократической, процветающей и независимой Беларуси.

Поэтому представителей органов власти Беларуси призывают:

  • снизить напряженность и прекратить применение силы против граждан
  • немедленно освободить задержанных участников протестов и прекратить их дальнейшее преследование
  • немедленно инициировать диалог с белорусским народом, прислушиваться к голосу граждан и гарантировать их свободу слова

"Если белорусские власти выполнят эти требования, дверь для сотрудничества с международным сообществом должна остаться открытой. Изоляция - не путь к процветанию и развитию ни для одной нации. Мы готовы предложить свое посредническое обязательство для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета Беларуси", - говорится в обращении.

Подписи под этим заявлением поставили президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может ввести санкции против Беларуси в конце августа; меры будут приняты за непрозрачные выборы и подавление мирных акций протеста.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Беларуси нужно провести новые выборы президента.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьПольшапротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь