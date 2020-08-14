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Голова Єврокомісії виступила за санкції проти Білорусі

Брюссель, П'ятниця 14 серпня 2020 13:28
Голова Єврокомісії виступила за санкції проти Білорусі
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Голови МЗС країн Євросоюзу сьогодні обговорять санкції

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн виступила за введення додаткових санкцій проти Білорусі за непрозорі вибори і розгін протестів. Рішення про це можуть прийняти вже сьогодні.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

За її словами, Європі потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності чи права людини в Білорусі.

"Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав людей в Білорусі на основні свободи і демократію", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Reuters писав, що Європейський союз може запровадити нові санкції проти Білорусі вже в кінці серпня, а Німеччина, Австрія, Литва, Латвія і Швеція публічно висловилися на користь санкцій.

Відзначимо, напередодні лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії запропонували своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі; крім того, вони закликали зупинити насильство, а також висунули чинній владі кілька умов.

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